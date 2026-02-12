يدرس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، مارك كاسادو، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، شهد الموسم الحالي انخفاضاً ملحوظاً في عدد دقائق لعب كاسادو، إذ لم تتجاوز مشاركاته 1092 دقيقة، مقارنة بأكثر من 2000 دقيقة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، ما دفع اللاعب إلى التفكير جدياً في مستقبله وإمكانية الانضمام إلى الدوري السعودي.

«زحمة» في خط الوسط

وأوضحت الصحيفة أنه رغم تأكيد مدرب برشلونة، هانز فليك، منذ الصيف الماضي رغبته في بقاء كاسادو ضمن صفوف الفريق، إلا أن فرص حصول اللاعب على دقائق إضافية تبدو محدودة، في ظل الاعتماد الكبير على الثنائي فرينكي دي يونغ وبيدري، إلى جانب استعادة برنال مستواه تدريجياً، كما يُتوقع عودة غافي خلال الشهر الجاري، إضافة إلى بروز أسماء جديدة مثل تومي ماركيز، الذي سجل ظهوره الأول مع الفريق السبت الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعب الجديد، البرتغالي جورجي مينديز، يتمتع بعلاقات قوية مع أندية الدوري السعودي، ما قد يسهل عملية الانتقال في حال اتخاذ القرار النهائي.