أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس (الأربعاء)، قراراً جمهورياً بترقية كل من؛ قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، وقائد القوات الجوية اللواء طيار أركان حرب عمرو عبدالرحمن عبدالرحمن صقر، إلى رتبة فريق.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن هذه الترقيات تأتي «في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتطوير منظومة القوات المسلحة المصرية، وتعزيز قدراتها القتالية والفنية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة».

تأتي هذه الترقيات بعد ساعات قليلة من إجراء تعديل كبير في هرم القيادة العسكرية العليا، إذ قرر الرئيس السيسي تعيين الفريق أول أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، خلفاً للفريق أول عبدالمجيد صقر الذي شغل المنصب عدة سنوات.

وكان زاهر يشغل منصب مدير «الأكاديمية العسكرية»، وترقى إلى رتبة فريق في يناير 2023، وهو من القيادات العسكرية المسؤولة عن نظم التدريب والقبول بالكليات العسكرية المصرية، وتولى سابقاً منصب مدير الكلية الحربية.

وأدى الفريق زاهر اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، ضمن مراسم أداء الوزراء الجدد اليمين، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

ويعد زاهر رابع وزير يتولى مهمات وزارة الدفاع المصرية منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، إذ سبقه الفريق أول صدقي صبحي الذي استمر في المنصب 4 سنوات، من مارس 2014 حتى يونيو 2018.

وفي الفترة من يونيو 2018 حتى يوليو 2024 تولى الفريق أول محمد زكي لمدة 6 سنوات، ثم الفريق أول عبدالمجيد صقر الذي استمر في منصبه نحو عام ونصف، من يوليو 2024، حتى فبراير 2026.