حقق نجم الهلال سالم الدوسري رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه على الاتفاق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وجاء هدفا الهلال بتوقيع محمد كنو وسالم الدوسري في الدقيقتين 13 و31، ليعزز «الزعيم» صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الدوسري يعادل رقم حمدالله

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح الدوسري ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً أمام الاتفاق في تاريخ دوري المحترفين برصيد 8 أهداف، متساوياً مع مهاجم الشباب عبد الرزاق حمدالله.

السومة في الصدارة

ويتربع مهاجم الحزم عمر السومة على صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلاً ضد الاتفاق في تاريخ المسابقة برصيد 10 أهداف.