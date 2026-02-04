ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، 12.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11341.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وصناعات، والكثيري، وثمار، وصادرات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات علم، وأبو معطي، والمتحدة للتأمين، والصناعات الكهربائية، وجمجوم فارما الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.02% و5.99%، فيما كانت أسهم شركات صادرات، والكثيري، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهُم شركات علم، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا 233.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23810.24 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.8 مليون سهم.
The main Saudi stock index rose today by 12.75 points to close at 11,341.27 points, with trading values amounting to 5.1 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 219 million shares, with 84 companies' shares recording an increase in value, while the shares of 168 companies closed lower.
Top Gainers
The shares of Al-Majid for Oud, Industries, Al-Kathiri, Thimar, and Export were the top gainers, while the shares of Elm, Abu Muti, United Insurance, Electrical Industries, and Jamjoom Pharma were the biggest decliners in trading. The percentage changes ranged between 6.02% and 5.99%. Meanwhile, the shares of Export, Al-Kathiri, Saudi Aramco, Chemical, and Americana were the most active in terms of volume, while the shares of Elm, Saudi Aramco, Al-Rajhi, Alinma, and Ma'aden were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 233.47 points to close at 23,810.24 points, with trading values amounting to 18 million riyals and a volume of traded shares reaching 1.8 million shares.