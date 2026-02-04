كشفت وكالات الأنباء الإيرانية، اليوم (الأربعاء) عن مكان وزمن المحادثات بين إيران وأمريكاً، مؤكدة أنها ستُعقد في سلطنة عُمان، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.



وذكرت وكالتا تسنيم وإيسنا ووكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستُعقد (الجمعة) في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، مبينة أن المفاوضات ستتبع صيغة مماثلة للجولات السابقة.



وذكرت أن المفاوضات ستقتصر على الملف النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران.



وكانت وسائل إعلام غربية قد أشارت إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة لعقد محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، مؤكدة أن المحادثات في تركيا لم تعد مطروحة.



وأوضحت أن جدول الأعمال الجاري الذي يجري بحثه يتضمن فتح محادثات بشأن القضية النووية ثم مناقشة مسائل أخرى تدريجياً، مشيرة إلى أن آلية المفاوضات قيد المناقشة تتمثل في قيام عدة دول بالتوسط بين إيران والولايات المتحدة.



وأفادت أن الخطة الحالية هي أن يمثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الطرف الأمريكي.



بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب يود بحث موضوع الصواريخ الباليستية فضلاً عن دعم إيران لفصائل مسلحة في المنطقة إلى جانب النووي.



وكان ترمب قد لوح أكثر من مرة بالخيار العسكري ضد إيران، في حال لم تفض المفاوضات إلى نتيجة.