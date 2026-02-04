في إطار الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز الاستقرار وتحسين سبل العيش في المحافظات اليمنية، شهدت محافظة أرخبيل سقطرى وصول أولى دفعات خزانات الغاز المسال «الغاز المنزلي»، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي تستهدف تلبية الاحتياجات الحيوية وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية.



دعم إستراتيجي وتأمين للخدمات



​وتأتي هذه الدفعة، التي تبلغ سعتها الإجمالية 380 ألف لتر، كجزء من إستراتيجية متكاملة يتبناها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين جودة الحياة اليومية لسكان الأرخبيل.



ويهدف المشروع إلى كسر حدة الأزمات المعيشية وتوفير الخدمات الحيوية بشكل مستدام، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي في سقطرى.



امتنان شعبي لـ«مملكة الإنسانية»



​وفي حديث خاص لـ«عكاظ»، رفع أهالي سقطرى أسمى آيات الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، مؤكدين أن وصول هذه الدفعات يمثل شريان حياة جديداً في المحافظة.



وأشاروا إلى أن المواقف السعودية «السخية والمتواصلة» في المجالات التنموية والخدمية كافة، تثبت يوماً بعد يوم أن المملكة هي السند المتين والداعم الأول لاستقرار اليمن وازدهاره.