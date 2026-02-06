ثبت البنك المركزي الهندي، اليوم (الجمعة)، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 5.25%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، ومدعومة بتفاؤل حذر بشأن صفقات تجارية كبرى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنها تعزيز زخم أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.



وأكد محافظ البنك المركزي سانجاي مالهوترا، أن لجنة السياسة النقدية اختارت التريث لمراقبة أثر خفض الفائدة التراكمي بمقدار 125 نقطة أساس الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن نجاح التفاهمات التجارية الأخيرة مع الشركاء الغربيين يحسن التوقعات الاقتصادية الكلية للهند.



يأتي هذا بعدما ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 1.33% في ديسمبر، مسجلاً تسارعاً طفيفاً من 0.71% في الشهر السابق، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم للسنة المالية الحالية 2.1%، ارتفاعاً من 2.0% المتوقعة سابقاً، بحسب «سي إن بي سي».