واصلت عملة البيتكوين انخفاضها الحاد، مسجلة تراجعاً بنسبة 11% تقريباً خلال الساعات الـ24 الماضية، لتهبط إلى مستوى 67 ألف دولار، وهو أدنى سعر لها منذ نوفمبر 2024، أي قبل نحو 15 شهراً.

ووفقاً لبيانات منصات التداول الرئيسية CoinMarketCap، سجلت البيتكوين أدنى مستوى لها خلال اليوم عند نحو 67,000–67,675 دولاراً، قبل أن تستقر مؤقتاً حول 67,800–68,200 دولار في وقت لاحق من الجلسة.

يأتي هذا الانهيار ضمن موجة تصحيح طويلة بدأت منذ أوائل أكتوبر 2025، عندما وصلت العملة إلى قمة تاريخية تجاوزت 126 ألف دولار، ومنذ ذلك الحين، خسرت البيتكوين أكثر من 44–47% من قيمتها، فيما تُقدر الخسائر السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بمئات المليارات من الدولارات خلال الأشهر الأربعة الماضية.

عوامل التراجع

وأرجع المحللون والخبراء التراجع الحاد اليوم إلى عدة عوامل، من بينها: تصفيات ضخمة للمراكز المرفوعة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، وضعف السيولة في الأسواق وتزايد حالة الخوف والذعر.

ومن بين تلك العوامل ضغط بيع واسع على الأصول المحفوفة بالمخاطر بما في ذلك الأسهم التقنية وأسهم الشركات الكبرى، وقوة الدولار الأمريكي، وارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وغياب محفزات إيجابية قوية في الوقت الراهن.

ويُعتبر مستوى 70 ألف دولار مستوى نفسياً وفنياً رئيسياً، وبعد كسره بشكل مقنع اليوم أصبحت الأنظار تتجه نحو منطقة الدعم التالية بين 60,000–65,000 دولار، وربما إلى المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع حول 58,000–62,000 دولار حسب بعض التحليلات الفنية.

وشهدت العملات الرقمية البديلة انهياراً أكثر حدة، حيث تراجعت عملة سولانا بنسبة تصل إلى 24% خلال الأسبوع، وبعض العملات الأخرى خسرت ما بين 15–30% في يوم واحد.

وكانت البيتكوين قد شهدت موجة صعود قوية خلال عام 2025، مدعومة بتوقعات إيجابية حول السياسات الاقتصادية والتنظيمية في الولايات المتحدة بعد انتخابات 2024، لكن الواقع الاقتصادي العالمي أعاد تقييم المخاطر بشكل جذري، ما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الأصول عالية المخاطر.