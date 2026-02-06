أتلف مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن أمس (الخميس)، 1885 لغماً ومخلفات حربية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.



وأوضحت فرق الطوارئ التابعة لـمشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في المكلا أمس أن القائمة شملت المواد التي تم إتلافها، 1360 طلقة (عيار 12,7)، و230 قذيفة (عيار 37)، و235 قذيفة (عيار 23)، و23 قذيفة هاون (عيار 83)، و11 قذيفة هاون (عيار 120)، و23 قنبلة يدوية، و3 ألغام مضادة للدروع.



وأكد المركز الإعلامي للمشروع، أن هذه العملية تعد الرابعة من نوعها في مدينة المكلا في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي، موضحاً أنها تمثل جزءاً من عمليات المشروع في المدينة التي لم تتوقف يوماً واحداً، وذلك لضمان تطهير كافة أرجاء المكلا من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية، وتحقيق الأمن والسلامة لسكانها المدنيين.



وأفاد المشروع أنه بهذه العملية تصب كمية المواد التي تم إتلافها من قبل فرق المشروع في المكلا منذ 17 يناير الماضي إلى 9806 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.