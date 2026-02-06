نجا نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسيف اليوم (الجمعة) من محاولة اغتيال على يد مسلح مجهول أطلق النار عليه في مبنى سكني في موسكو.



وأعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو أن شخصا مجهول الهوية أطلق عدة رصاصات باتّجاه فلاديمير أليكسيف من مبنى سكني يقع على طريق فولكولامسكو السريع في موسكو، موضحاً أنه تم نقل الجنرال إلى مستشفى في المدينة.



وقال: «حاليا، يعمل المحققون وعلماء الجريمة في لجنة التحقيق بالعاصمة في مكان الحادثة، وتجري دراسة لقطات المراقبة بالفيديو، ويتم استجواب شهود العيان على الحادثة»، مضيفاً: «يتم تنفيذ إجراءات التحقيق وإجراءات البحث العملياتي بهدف تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة المحددة».