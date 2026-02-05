أدرجت بريطانيا اليوم (الخميس) 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان جميعهم من قوات الدعم السريع والمرتزقة الأجانب الداعمين لتلك القوات.



وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن بلادها فرضت عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل والقياديين في الدعم السريع حسين برشم ومصطفى إبراهيم عبد النبي.



من جهة أخرى، أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم مقتل 22 شخصا بينهم 4 كوادر طبية وإصابة 8 آخرين جراء قصف الدعم السريع لمستشفى الكويك بولاية جنوب كردفان، موضحة أن من بين القتلى المدير الطبي لمستشفى الكويك العسكري و3 كوادر طبية وإصابة 8 آخرين.



ودانت الشبكة استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية، واصفة ما حدث بـ«جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق» التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية.



وأكدت الشبكة أن هذا الاعتداء ليس الأول بل هو ضمن سلسلة اعتداءات انتظمت في ولاية جنوب كردفان وأخرجت عددا من المستشفيات من الخدمة مما سيفاقم من الأزمة الإنسانية ويهدد ما تبقى من الخدمات الصحية المقدمة للمدنيين.



وحملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بـالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية.