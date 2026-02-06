وصل ​الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم (الجمعة) ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي في نوفمبر بعدما أدّى هبوط الأسهم بسبب المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إثارة قلق المستثمرين، بينما ارتفع الين ​قبل الانتخابات الوطنية اليابانية المقررة يوم الأحد القادم.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى ‌97.961 محومًا ​بالقرب من أعلى ‌مستوى له منذ 23 يناير. ويتجه المؤشر للارتفاع بـ1 % هذا الأسبوع وهو أكبر ارتفاع له

منذ منتصف نوفمبر، وارتفع الين إلى 156.74.

ووصل سعر اليورو إلى 1.1784 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس (الخميس) على أسعار ⁠الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، وقلل من تأثير تحركات الدولار على قراراته المستقبلية.

وشهد الجنيه الإسترليني خسائر حادة واستقر عند ‌1.3520 دولار بعد انخفاضه بنحو 1 % في الجلسة السابقة.