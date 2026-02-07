طور باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم تقنية جديدة لتخزين الطاقة باستخدام الهواء المضغوط، تهدف إلى تحسين كفاءة واستقرار شبكات الطاقة المتجددة.

ويعمل هذا النظام الجديد عن طريق ضخ الهواء إلى كهف تحت الأرض عند انخفاض الطلب على الكهرباء، ثم إطلاق الهواء لتوليد الطاقة أثناء فترات الذروة.

ويبلغ إنتاج الوحدة الواحدة من النظام أكثر من 100 ميجاوات، مع كفاءة تشغيل تصل إلى 88.1 بالمئة عند الضغط الأقصى البالغ 10.1 ميجا باسكال.

وأشار الباحثون إلى أن النظام قادر على العمل ضمن نطاق حمل واسع يتراوح بين 38.7 بالمئة و118.4 بالمئة، ما يسمح بتغطية فترات متفاوتة من الطلب على الطاقة. وأوضحت التجارب أن النظام يمكنه مضاعفة إنتاج الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مع خفض تكاليف التشغيل.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود الصين لتطوير تكنولوجيات تخزين الطاقة، والتي تلعب دوراً مهماً في دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الكهربائية، وتعزيز استقرارها في ظل الإنتاج المتقطع للطاقة المتجددة.