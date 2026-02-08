شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم (الأحد) حادثة مفاجئة، بعد اندلاع حريق محدود داخل أحد الكرفانات بالمطار، وفق ما أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأوضحت الشركة أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور، وتمت السيطرة على الحريق باستخدام مواد الإطفاء الرغوية وأعمال التبريد، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

كما توجه فريق من المعمل الجنائي إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة الفنية وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة أن الحريق وقع داخل أحد المكاتب القريبة من قرية البضائع، مضيفة أن سيارات الإطفاء والإسعاف وصلت بسرعة، وتم التعامل مع الموقف في وقت قياسي.

وأكدت المصادر أن الحادثة لم تؤثر على حركة الملاحة الجوية، حيث استمرت جميع الرحلات في الإقلاع والهبوط وفق الجداول المعتمدة، دون أي تعطيل للمسافرين أو العمليات التشغيلية بالمطار.