بعد إبلاغ السلطات الكوبية شركات الطيران التي تسيّر رحلات من البلاد وإليها بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر، حذّرت روسيا من محاولات الولايات المتحدة خنق كوبا.



أزمة طاقة حادة



وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن أزمة الوقود في كوبا حرجة. وقال إن محاولات الولايات المتحدة «خنق» كوبا تتسبب في الكثير من الصعوبات، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأفاد بأن روسيا تتواصل مع هافانا، الشريك القديم، لمناقشة كيفية حل هذه المشكلات.



وتواجه كوبا أزمة طاقة حادة بعدما أوقفت فنزويلا تزويدها بالنفط تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي هددت بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تبيعها النفط، إذ وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً قضى بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تبيع النفط لهافانا. واتهمت هافانا ترمب بأنه يريد «خنق» اقتصاد الجزيرة الكاريبية حيث تفاقمت انقطاعات الكهرباء ونقص الوقود.



انتقادات للناتو وأوروبا



من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتقاداته لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواقفهما من أوكرانيا والنزاع مع روسيا.



واعتبر في مقابلة مع قناة «بريكس» التلفزيونية، اليوم الإثنين، أن حلف «الناتو» لم يفِ بوعوده لروسيا بعدم التوسع شرقاً. ورأى أن الاتحاد الأوروبي «خضع تماماً لتصرفات الغرب»، مضيفاً أنه «في طور الزوال».



ولفت لافروف إلى أن «الغرب يسعى إلى الحفاظ على عالم أحادي القطب قائم على دور الدولار والمؤسسات التي أنشأها»، لكنه اعتبر أن هذا الأمر محال. وقال: من المستحيل تحقيق ذلك وكبح صعود مراكز النمو الجديدة مثل الهند والبرازيل والصين.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن كسر القطبية الأحادية، وعمد إلى تعزيز روابط بلاده مع الصين والهند وغيرهما.



يذكر أن لافروف وغيره من السياسيين الروس كانوا انتقدوا بشراسة على مدى السنوات القليلة الماضية مواقف الناتو والاتحاد الأوروبي خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع مع أوكرانيا، إذ اصطف الحلف الدفاعي فضلاً عن الدول الأوروبية إلى جانب كييف ودعموها سياسياً وعسكرياً، فيما فرضوا مئات العقوبات على موسكو.



ووجهت موسكو أصابع الانتقاد إلى الناتو مراراً، معتبرة أنه يشن حرباً ضدها ويهدّد أمنها الاستراتيجي بتوسعه في محيطها.