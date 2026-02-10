يخوض ممثل الوطن فريق الاتحاد لقاءً مهماً وصعباً، عندما يستضيف الغرافة القطري الساعة 9:15 من مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة السابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات ومثلها خسائر وله من الأهداف 11 وعليه 8 أهداف، ويسعى في لقاء الليلة لحسم الأمور وقطع تذكرة العبور للدور الثاني بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث ولا غيرها، ورغم الظروف التي يمر بها الفريق بعد انتقال قائده كريم بنزيما وكذلك انتقال نجمه البارز نغولو كانتي، إلا أن المدرب البرتغالي كونسيساو قد توصل للتشكيلة المناسبة لحصد بطاقة التأهل.

فيما يدخل فريق الغرافة القطري هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين و4 خسائر وله من الأهداف 7 وعليه 12 هدفاً، ويطمح الليلة لتحقيق الفوز ولا غيره لتعزيز آماله بالتأهل للدور الثاني.