في لحظة إنسانية خطفت الأضواء، غلب التأثر الفنان راشد الماجد خلال حفله في البحرين، بينما كان يؤدي واحدة من أشهر أغنياته «المسافر»، لتتحول الأمسية إلى مشهد وجداني تفاعل معه الجمهور بحرارة، وسط إقبال لافت بعد نفاد مبكر للتذاكر.

«المسافر» تٌبكي صاحبها

المقطع الذي وثّقته «روتانا» أظهر الماجد متأثرًا على المسرح، وقد بدت الدموع في عينيه وهو يغني كلمات ارتبطت بذكريات شخصية لدى شريحة واسعة من جمهوره. وعلّق الحساب الرسمي للشركة:

«راشد قبل قليل غنّى المسافر وغلبه الإحساس قدام جمهوره.. دموعه كانت أصدق من أي كلمة».

وسرعان ما انتشرت اللحظة سريعًا عبر منصات التواصل، حيث تداول الجمهور المقطع بكثافة، مشيدين بالجانب الإنساني للفنان وبالعلاقة الخاصة التي تجمعه بأغنية تُعد من أكثر أعماله التصاقًا بالمشاعر.

أمسية من أرشيف النجاحات

الحفل الذي أُقيم على مسرح بيون الدانة جاء حافلًا بأبرز محطات مسيرة الماجد، إذ قدّم باقة من أعماله الخالدة، من بينها «المسافر»، و«محتار يا حمد»، و«يا ناسينا»، و«ولهان»، و«أبشر من عيوني»، و«عظيم إحساس»، في أجواء اتسمت بانسجام واضح بين الفنان والجمهور.

وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو وليد فايد، مضيفًا بُعدًا موسيقيًا متكاملًا عزّز من وهج الأمسية.

وكان الإقبال الجماهيري لافتًا منذ اللحظة الأولى لطرح التذاكر، إذ نفدت بالكامل، ما دفع الجهة المنظمة لإضافة ليلة ثانية في 14 من الشهر الجاري، والتي شهدت أيضًا نفادًا كاملًا، في مؤشر جديد على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها راشد الماجد.

وبين دمعة صادقة وتصفيق طويل، أثبت «سندباد الأغنية الخليجية» أن بعض اللحظات لا تُكتب في جدول الحفل، بل تُولد على المسرح، حين يغلب الإحساس صوته أمام جمهوره.