توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والعقيق، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها. وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7:00 مساءً.

وفي تبوك وتيماء تهب أتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم و تستمر الحالة حتى الساعة الـ6:00 مساءً.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره، اليوم (السبت)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.