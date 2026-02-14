يلتقي فريق ليفربول نظيره برايتون، اليوم (السبت) في تمام الحادية عشرة مساءً، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويأمل ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، في تجاوز عقبة برايتون ومواصلة رحلة البحث عن اللقب، في ظل ابتعاده عن المنافسة على لقب البريميرليغ هذا الموسم والوداع المبكر لكأس كاراباو.

ويعد محمد صلاح هداف ليفربول الأول أمام برايتون، حيث أحرز 10 أهداف في 19 مباراة.



فريق ليفربول

سلوت يكشف أولويات ليفربول

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قال مدرب ليفربول آرني سلوت: «لدينا 3 أولويات واضحة هذا الموسم: كأس الاتحاد الإنجليزي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، واستكمال مشوارنا الحالي في البطولة القارية».

تاريخ المواجهات على ملعب «أنفيلد»

والتقى الفريقان 22 مرة في ملعب «أنفيلد» بمختلف البطولات، حيث فاز ليفربول في 14 مباراة، مقابل 3 انتصارات لصالح برايتون، وحضر التعادل في 5 مناسبات.

برايتون يبحث عن التعويض

في المقابل، يمر برايتون بفترة سيئة على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، وستكون مباراة اليوم فرصة لمصالحة جماهيره بالفوز على ليفربول.

وحقق برايتون الفوز في آخر 3 مباريات له في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، متغلباً على فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في كل موسم.

ومنذ صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017، وصل إلى الدور الخامس 6 مرات، ولم يتفوق عليه في ذلك سوى مانشستر سيتي (8 مرات) ومانشستر يونايتد (7 مرات).