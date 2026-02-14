يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، اليوم (السبت)، في الـ11:00 مساءً، على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني «لا ليغا».

فريق ريال مدريد

ريال مدريد يطمع في الصدارة

ويطمح ريال مدريد، بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، لتحقيق الانتصار الثامن توالياً في الليغا، وخطف الصدارة مؤقتاً من غريمه برشلونة، الذي سيواجه جيرونا يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل «الملكي» المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، وقد تلقى الفريق دفعة معنوية باستعادة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد غيابه عن اللقاء الماضي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ريال سوسيداد يبحث عن المفاجأة

في المقابل، يعيش ريال سوسيداد فترة جيدة على مستوى النتائج، ويسعى الفريق الضيف إلى تحقيق مفاجأة بإسقاط ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

وخلال آخر خمس مباريات في الليغا، حقق ريال سوسيداد أربعة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.