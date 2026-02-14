يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره سالفورد، اليوم (السبت)، في تمام الساعة الـ6:00 مساءً على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد تأهله إلى نهائي كأس كاراباو، يتطلع مانشستر سيتي إلى قطع خطوة نحو لقب كأس الاتحاد والحفاظ على فرصه في المنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.



غوارديولا يشدد على احترام الخصم

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أنه ينظر إلى فريق سالفورد بأقصى درجات الاحترام، مشيراً إلى أن هذا النهج كان مفتاحاً للنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف غوارديولا: «بالطبع هم في دوري الدرجة الثانية، وسنلعب على أرضنا، لكنني أحاول أن أغرس في عقول اللاعبين أن لا شيء مضموناً وأن كل شيء صعب».

سالفورد يحلم بالمفاجأة

في المقابل، يسعى سالفورد لتحقيق مفاجأة مدوية بانتزاع فوز تاريخي من مانشستر سيتي والتأهل إلى الدور القادم.

والتقى الفريقان مرة واحدة قبل مواجهة اليوم، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يناير 2025، وفاز وقتها مانشستر سيتي بنتيجة 8-0.