أصالة تحتفي بشام على المسرح.. وتُغنّي لخالها الحاضر بين الجمهور في ليلة حب بالرياض

قدّمت الفنانة أصالة نصري حفلة استثنائية في الرياض، صنعت خلالها أمسية طربية امتزجت فيها مشاعر الحب بالحنين والهوية، وسط تفاعل جماهيري لافت ملأ المسرح دفئاً وحيوية.

وتنقّلت أصالة خلال الحفل بين ثلاث إطلالات مميزة؛ إذ ارتدت فستاناً سورياً احتفاءً بجذورها، وفستاناً خليجياً يعكس ارتباطها بجمهورها في المنطقة، إضافة إلى إطلالة خاصة بطابع عيد الحب، في تناغم مع أجواء الأمسية التي غلبت عليها أغاني العشق والرومانسية.



وشهدت الليلة لحظات إنسانية مؤثرة، إذ شاركت الغناء مع فنانة تركية في دويتو لاقى استحسان الحضور، كما استقبلت الطفلة شام الحمصية على المسرح، وداعبتها ورحبت بها بحرارة، في مشهد عفوي أضفى على الحفل بعداً إنسانياً خاصاً.



ولم تغب العائلة عن تفاصيل الأمسية؛ إذ غنّت أصالة من أغاني والدها، وقدّمت أغنية «يا خالي» لخالها الذي كان حاضراً بين الجمهور، في لحظة امتزجت فيها المشاعر بالتصفيق، مؤكدة اعتزازها بروابطها العائلية ووفاءها لمن شكّلوا جزءاً من مسيرتها وحياتها.

واختتمت أصالة الحفل بأغنية وطنية سورية «ارفع راسك أنت سوري»، لتؤكد اعتزازها بهويتها، بعد ليلة حفلت بالمزاح والقصص التي شاركت بها جمهورها بين أغنية وأخرى، في أجواء بدت أقرب إلى جلسة دافئة مع محبيها.



وفي المؤتمر الصحفي، عبّرت أصالة عن سعادتها بفوز نادي الهلال في اليوم ذاته، ممازحة جمهورها بأنها «ختمت الليلة بفرحة مضاعفة»، كما أكدت حبها الكبير لمدينة الرياض، مشيرة إلى أنها قضت فيها فترة جميلة ستظل راسخة في ذاكرتها، لما لمسته من حفاوة وتقدير من جمهورها السعودي.