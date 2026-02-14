كشفت المطربة المصرية مي فاروق أن مشاركتها في حفل روائع الموجي بموسم الرياض وتقديم أغنية «اسأل روحك» لـ أم كلثوم كانت نقطة تحول في مسيرتها الفنية بعد محاولات عديدة للظهور والشهرة، رغم الصعوبات والشعور أحياناً بثقل موهبتها.

التحديات والانتقادات

أوضحت مي فاروق في تصريحات تلفزيونية أنها واجهت رفضاً وانتقادات بسبب غنائها القديم، لكنها استطاعت تحويل هذه الصعوبات إلى دفعة إيجابية، إذ ساهم أداؤها في الحفل في تعزيز مسيرتها الفنية، رغم شعورها أحياناً بثقل موهبتها خلال 12 سنة من زواجها الأول ومحاولاتها المستمرة للظهور في الحفلات.



الفنانة المصرية مي فاروق.

الجدل بعد الزواج الثاني

كما تحدثت عن الجدل الكبير بعد زواجها الثاني، مشيرة إلى تنوع ردود الأفعال بين الهجوم والدفاع وتأثير ذلك على حالتها النفسية، ودهشتها من الانتقادات التي طالت مظهرها وملابسها.

الإضرار بمسيرتها الفنية

وأكدت أن بعض أصدقائها وأقاربها حاولوا الإضرار بمسيرتها المهنية، مما سبب لها ضغطاً نفسياً كبيراً وفترات من الشك العميق في نفسها ومهاراتها.