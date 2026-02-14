أعلنت الإعلامية المصرية إنجي علي تعرض الفنانة غادة عادل لكسر في ذراعها، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، وسط دعم كبير من محبيها.

إصابة غادة عادل

ونشرت إنجي صورة تجمعها بغادة عادل، التي ظهرت وذراعها موضوعة في جبيرة معلقة على صدرها، وعلّقت عليها قائلة: «اللعب مع الكلاب».

حالتها الصحية

أوضحت تقارير صحفية محلية أن حالة غادة عادل مستقرة، مشيرة إلى أن الكسر وقع قبل أكثر من أسبوع، وأنها ستبدأ جلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

تجربتها مع التجميل

سبق لغادة عادل أن كشفت عن خضوعها لعملية تجميل بعد معاناة مع الفيلر الدائم الذي تسبب لها بمشكلات سابقة، مؤكدة أنها حرصت على الحفاظ على ملامحها الطبيعية وطلبت من الطبيب عدم تغيير شكلها، والاكتفاء بمنحها مظهراً أكثر حيوية دون مبالغة.

أحدث أعمالها السينمائية

تشارك غادة عادل في فيلم «عائلة دياب على الباب» إلى جانب محمد سعد وعدد من النجوم من بينهم هيدى كرم، دنيا سامى، نور إيهاب والفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور، ويخرجه وائل إحسان.