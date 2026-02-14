أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية حالة الطوارئ بعد حادثة صادمة هذا الأسبوع، إذ توفيت امرأتان في مختبر بمصفاة نفط في مدينة أشدود بعد العثور عليهما فاقدتين للوعي؛ بسبب استخدامهما أسطوانات أكسجين، ما أثار مخاوف واسعة حول سلامة أسطوانات الأكسجين في منشآت الحكومة.

وأوضحت الوزارة أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء، وأن التحقيقات الأولية أشارت إلى خلل في أسطوانات الأكسجين التي استخدمتها الضحيتان، ما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود مواد سامة أو أعطال تقنية تؤثر على صحة مستخدمي هذه الأسطوانات على مستوى إسرائيل.

وفي خطوة عاجلة، شددت وزارة الصحة الإسرائيلية على فحص جميع أسطوانات الأكسجين في المستشفيات والمنشآت الصحية، مع إخراج أي أسطوانة تالفة من الخدمة فوراً، لضمان سلامة المرضى. كما تشمل الإجراءات التحقق من أسطوانات المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي المنزلي.

وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة «هتزالا المتحدة»، وهي جمعية تطوعية لتقديم خدمات الطوارئ الطبية، تعليمات لجميع المتطوعين بتعليق استخدام أسطوانات الأكسجين مؤقتاً، مع العمل على استبدال الأسطوانات غير المطابقة للمواصفات وتوفير معدات بديلة معتمدة لضمان عدم تكرار الحوادث.

وأثارت الحادثة حالة من القلق بين السكان والمهنيين الصحيين على حدٍّ سواء، وجعلت السلامة في التعامل مع الأكسجين الطبي على رأس أولويات السلطات الإسرائيلية في هذه الفترة الحرجة.