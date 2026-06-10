يبدو أن الضربة الأمريكية الأخيرة على إيران أربكت القرار السياسي الداخلي، إذ أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بشأن الانخراط في مسار تفاوضي لمعالجة حالة «اللا حرب واللا سلم»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية. فيما اعتبرت وزارة الخارجية أن الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار.



وشدد بزشكيان على ضرورة الخروج من هذا الوضع، مؤكداً أن الحرب ليست في مصلحة البلاد، لكنه قال إن إيران «لن تتراجع إذا تعرضت لعدوان». وأفاد بأن خامنئي سمح باستمرار الحوار، وقال «اذهبوا وحلوا المسألة»، وفق تعبيره.



وأكد أن «الحرب ليست بالتأكيد في مصلحة البلاد»، معتبرا أن «على العدو أن يرى استسلامنا وتراجعنا في أحلامه فقط».



وفي تناقض مع هذا الموقف، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم (الأربعاء)، أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلاً.



واتهم بقائي واشنطن بتقويض العملية الدبلوماسية من خلال رسائل متناقضة وتغيير المواقف وانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، قائلاً إن إسرائيل تضر بالعملية أيضاً من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما نقلت عنه وكالة«رويترز». وقال «بعد ما حدث خلال الليل، نحتاج إلى إعادة تقييم المسار الدبلوماسي مع واشنطن... فأي عملية دبلوماسية تتطلب حدا أدنى من الاستقرار».



من جهة أخرى، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها وعلى متنه ستة مسلحين، على بعد نحو 88 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من بلحاف في اليمن.



وأضافت الهيئة في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين القارب الصغير وفريق الأمن المسلح على متن السفينة، ما أدى إلى ابتعاد القارب بعد ذلك.



وأعلنت الهيئة البحرية تلقيها بلاغاً عن حادثة على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء صحار العماني. وأشارت إلى أن سفينة أبلغت عن إصابة شخص وفقدان اثنين من أفراد الطاقم. وذكرت أن السلطات أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محرك ناقلة وقود.