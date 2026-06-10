تحوّل فحص روتيني لخزان مياه منزلي في منطقة «هاريدوار» بولاية «أوتاراخاند» الهندية، إلى مواجهة حابسة للأنفاس، عقب اكتشاف العائلة 27 ثعباناً صغيراً تتلوى داخل الخزان، ما أثار حالة من الذعر والذهول بين السكان، واستدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات البيئية.

تفاصيل الاكتشاف الصادم

وبدأت الواقعة عندما ارتابت الأسرة في حركة غريبة وغير مألوفة تصدر من داخل الخزان المسؤول عن إمداد المنزل بالمياه. وعند فتحه واستكشافه، صُدم أفراد العائلة برؤية عشرات الثعابين الصغيرة وهي تسبح وتتحرك في الداخل، ليقوموا على الفور بإبلاغ إدارة الغابات المحلية للتعامل مع الموقف.

إجلاء الزواحف

ودفعت السلطات بفريق إنقاذ متخصص رفقة اثنين من أشهر صائدي الثعابين في المنطقة، حيث جرت عملية دقيقة ومنظمة لإخراج الزواحف. وأبرز تفاصيل العملية شملت التعامل الحذر مع الأفاعي لضمان عدم تسربها إلى غرف المنزل، ونجاح الفريق في انتشال 27 ثعباناً حياً دون وقوع أي إصابات، ونقل الثعابين في حاويات مغلقة وإطلاقها في بيئة طبيعية آمنة بعيداً عن التجمعات السكنية.

فضول السكان

وأوضح المسؤول المحلي، شيشبال سينغ، أن الحادثة مرت بسلام دون تسجيل أي عضات أو إصابات بين أفراد الأسرة أو الجيران، الذين تجمهروا بأعداد كبيرة لمتابعة مشهد إخراج الثعابين الفريد من نوعه.

وفي غضون ذلك، فتحت الجهات البيئية المعنية تحقيقاً وفحصاً فنياً للخزان والمبنى المحيط به، للوقوف على كيفية تسلل هذا العدد الكبير من الثعابين إلى شبكة المياه المنزلية، وضمان عدم تكرار الواقعة.