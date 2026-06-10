وجّه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف ومراكز النقد ومراكز الصرافة العاملة بالمملكة كافة، بالمساهمة في الرقي بمستوى جودة العملة الورقية السعودية المتداولة.



ووفقاً للتوجيه، سيتم فرز العملات (الإصدار السادس) فئة (50، 100، 200، 500) ريال ابتداء من 14/7/2026، أما العملات فئة (5، 10، 20) ريالاً، سيتم بدء فرزها بدءاً من 15/11/2026.



وشدّد البنك المركزي على الجهات بضرورة الالتزام بالمتطلبات الواجب توفرها في آلات العد والفرز المستخدمة، وبرمجة جميع الآلات المستخدمة للرقي بمستوى جودة العملة المتداولة داخل السعودية.



وصنّف البنك المركزي العملات المتداولة بـ 4 فئات «صالحة للتداول، صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب، غير صالحة للتداول مع وجود بعض العيوب، غير صالحة للتداول».



وشملت جودة العملة الورقية السعودية المتداولة العديد من معايير صلاحية العملة المتداولة: «خلوها من الاتساخ، أو عدم احتوائها على بقع تجاوزت مساحتها 15×15 ملم، وعدم قبول العملات التي عليها كتابة أو رسم، وكذلك حظر تداول الأوراق النقدية الموسومة».



وعن ضوابط العد والفرز شدد البنك المركزي على ضرورة «فرز العملة بآلات العد والفرز، أن لا تكون العملة مزيفة، خلوها من الثقوب الكبيرة أو التمزقات أو البقع، وعدم وجود أجزاء مفقودة أو مطوية أو أشرطة لاصقة، وأن لا تكون الأوراق موسومة، وأن يكون المظهر الخارجي لسطح العملة موحداً ولا يتجاوز مستوى الاتساخ المسموح به».



وسيتولى البنك المركزي عملية الإشراف على المؤسسات المالية؛ بهدف «التقييم المستمر لحالة العملة المتداولة، مراقبة حجم النقد غير الصالح الذي تم إتلافه، برمجة آلات العد والفرز، التأكد من التطبيق الفعلي».