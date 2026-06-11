أدرجت المفوضية الأوروبية شركة الطيران الجزائرية «أير إكسبريس ألجيريا» ضمن قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي، ما يعني حظر تشغيلها داخل أجواء الاتحاد الأوروبي ومنعه من الهبوط في المطارات الأوروبية.

وقالت المفوضية في بيان رسمي إن هذا القرار جاء بناءً على مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، ظهرت خلال تقييمات أجراها خبراء السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية أن التقييمات رصدت قصوراً في مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية للسلامة، خصوصاً في مجالات الصيانة، التدريب، والرقابة التشغيلية.

وتُعد قائمة السلامة الجوية الأوروبية المعروفة شعبياً بـ«القائمة السوداء» أداة أوروبية لحماية المسافرين، وتُحدَّث بشكل دوري بناءً على تقارير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ونتائج التدقيق الدولي.

ويأتي إدراج «أير إكسبريس ألجيريا» في التحديث الـ48 للقائمة، في الوقت الذي أزالت المفوضية جميع شركات الطيران المعتمدة في قرغيزستان من القائمة، تقديراً للتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الرقابة على سلامة الطيران خلال العقدين الماضيين.

وتضم القائمة حالياً عدة شركات من دول مختلفة، من بينها 22 شركة روسية وشركات أخرى من زيمبابوي وفنزويلا وإيران والعراق، إضافة إلى الشركة الجزائرية الجديدة.

ويُعد هذا الحظر ضربة للشركة الجزائرية التي كانت تقوم برحلات إلى بعض الدول الأوروبية، وسيؤثر على خططها التوسعية، إذ من المتوقع أن يدفع القرار السلطات الجزائرية والشركة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لمعالجة النواقص المسجلة، بهدف رفع الحظر في التحديثات المستقبلية.

ويُسمح للشركات المدرجة في القائمة بتشغيل رحلات إلى أوروبا في حالات استثنائية فقط مثل رحلات الإجلاء أو الرحلات الإنسانية وبموافقة خاصة من الدول الأعضاء.