طلب برشلونة الإسباني من الأهلي المصري تفعيل بند شراء المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، بعد فترة إعارة ناجحة.

وكان حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من الأهلي المصري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء.

وذكر حساب الأهلي عبر حساباته على مواقع التوالي الاجتماعي، أن برشلونة طلب رسمياً تفعيل بند شراء حمزة عبدالكريم.

قيمة الصفقة

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، تقدر قيمة الصفقة بـ1.5 مليون يورو، إلى جانب بعض الإضافات، إذ يُنظر إلى اللاعب باعتباره موهبة واعدة للمستقبل، بعد ستة أشهر قضاها في برشلونة.

فليك يُصعّد حمزة

ووفقاً لتقارير إسبانية، فإن مدرب برشلونة هانز فليك قرر تصعيد الرباعي حمزة عبدالكريم، وإبريما تونكارا، وأوريان غورين، وأوسكار غيستاو، للمشاركة في تحضيرات برشلونة للموسم الجديد.

حمزة عبدالكريم يستعد للمونديال

ويتواجد حمزة عبدالكريم ضمن قائمة منتخب مصر التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.