توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة في الرياض والشرقية وأمطار رعدية على 4 مناطق
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة. في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
The National Center of Meteorology expected in its weather report today (Wednesday) an increase in maximum temperatures in parts of the Eastern and Riyadh regions, along with active surface winds that stir up dust and sand in parts of these regions, as well as in parts of the Northern Borders, Al-Jawf, Tabuk, and Medina regions. Meanwhile, the expectation continues for thunderstorm rains accompanied by active winds and hail showers in parts of the highlands of Jazan, Asir, Al-Baha, and Makkah.
The report indicated that the surface wind movement over the Red Sea is northwesterly to northerly at a speed of 15-34 km/h in the northern and central parts, and northwesterly to westerly at a speed of 10-25 km/h in the southern part, with wave heights ranging from half a meter to one and a half meters in the northern and central parts, and from half a meter to one meter in the southern part. The sea condition is light to moderate waves in the northern and central parts, and light waves in the southern part.
In the Arabian Gulf, the surface wind movement is northwesterly to westerly at a speed of 12-27 km/h, with wave heights ranging from half a meter to one meter, and the sea condition is light waves.