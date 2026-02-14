كشفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي أن ارتداء الحجاب لا يعني الانسحاب من الفن نهائيًا أو الاعتزال، مؤكدة أن فكرة موت زملائها لا تعني لها بالضرورة الابتعاد الفن، مؤكدة أهمية التمثيل وتأثيره في المجتمع.

الحجاب كسلوك وفكر

أوضحت لقاء في تصريحات تلفزيونية أن الحجاب يمثل حجاب العقل والسلوك قبل أن يكون مجرد غطاء للشعر، موضحة أن الهدف هو الاحتشام وعدم كشف الصدر، وأن جوهره يكمن في السلوك والفكر أكثر من المظهر الخارجي.



الفنانة المصرية لقاء الخميسي

الحجاب والعمل الفني

أكدت الفنانة أن الحجاب لا يشكل عائقًا أمام التمثيل، مشيرة إلى وجود نجمات استمررن في العمل الفني مع الالتزام بضوابط مثل عدم التلامس الجسدي أو مشاهد الاحتضان مع الزملاء الرجال.

احترام قرارات الزميلات

اختتمت لقاء حديثها بالإشادة بالفنانةالمصرية المعتزلة حنان ترك، مؤكدة احترامها لقرارها بارتداء الحجاب، ومشددة على أن الالتزام بالقواعد الدينية لا يمنع الفنانة من ممارسة التمثيل والإبداع في أعمالها.