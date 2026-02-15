فيفي عبده تعود لرمضان 2026 ببرنامج ترفيهي جديد

تخوض الفنانة المصرية فيفي عبده تجربة جديدة في موسم رمضان 2026 من خلال برنامج ترفيهي جديد بعنوان «ألف ليلة مع فيفي عبده»، يعرض عبر شاشة MBC مصر.

فكرة البرنامج

ويعتمد البرنامج على أجواء طريفة تجمع بين المواقف الطريفة والحوارات العفوية، في خطوة مختلفة تضيفها إلى مسيرتها بعيدًا عن الأعمال الدرامية.

البوستر الرسمي للبرنامج

وكشفت القناة عن البوستر الرسمي للعمل ضمن الحملة الترويجية الخاصة بموسم رمضان، مع التركيز على الطابع المرح للبرنامج ومحتواه الترفيهي الذي يستهدف تقديم لحظات من الضحك والراحة للمشاهدين.

تفاعل واسع من الجمهور

ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً مع الإعلان بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن حماسهم لعودة فيفي عبده إلى أجواء رمضان يبتعد عن القالب الدرامي المعتاد.

آخر أعمال فيفي عبده

وكان آخر أعمال فيفي عبده الموسم الثاني من مسلسل «العتاولة»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025.

صناع العمل

وجمع مسلسل العتاولة كلا من أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي وغيرهم، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.