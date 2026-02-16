وافقت وزارة الدفاع الهندية رسمياً، من خلال مجلس اقتناء الدفاع برئاسة وزير الدفاع راجناث سينغ، على شراء 114 طائرة مقاتلة متعددة المهمات من طراز داسو رافال من شركة داسو الفرنسية، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ الهند لاقتناء أسلحة، تقدر قيمها بنحو 28 مليار دولار أمريكي، وقد تصل إلى 35-40 مليار دولار مع إضافة الأسلحة والدعم اللوجستي.

وجاءت الموافقة ضمن حزمة اقتناء دفاعية إجمالية بلغت قيمتها نحو 40 مليار دولار، تشمل أيضاً طائرات استطلاع بحرية P-8I من بوينغ الأمريكية، وصواريخ متقدمة، وأنظمة أخرى.

وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تحديث سلاح الجو الهندي، الذي يعاني من نقص في الأسراب القتالية الحديثة، وسط تصاعد التحديات الأمنية على الحدود مع الصين وباكستان.

وتشمل الصفقة شراء 18 طائرة جاهزة من فرنسا، بينما سيتم تصنيع الـ96 طائرة المتبقية داخل الهند، ضمن نموذج الشراكة الإستراتيجية، مما يعزز برنامج «صنع في الهند» وينقل تكنولوجيا متقدمة إلى الصناعة الدفاعية المحلية.

**media«2663643»**

وتُعد طائرة رافال مقاتلة فرنسية متعددة المهمات من الجيل 4.5، تتميز بقدرات عالية في القتال الجوي-جوي والأرضي، مدى طويل، وحمولة أسلحة متنوعة بما في ذلك صواريخ ميتيور بعيدة المدى وSCALP للضربات الدقيقة.

وسبق للهند شراء 36 طائرة رافال عام 2016 بقيمة 7.8 مليار يورو، وأثبتت أداءً ممتازاً في عمليات حقيقية مثل بالاکوت عام 2019.

وجاءت الموافقة على الصفقة الجديدة بعد سنوات من التأخير في برنامج Multi-Role Fighter Aircraft، الذي كان يستهدف 114 طائرة منذ 2007، ويأتي في سياق إستراتيجية الهند لتعزيز الردع الجوي أمام التهديدات الإقليمية، خصوصاً مع توسع سلاح الجو الصيني وتحديث باكستان طائراتها.

وجاء القرار بالصفقة بعد سلسلة من عمليات التقاعد التدريجي للطائرات القديمة، أبرزها إخراج مقاتلات ميغ-21 من الخدمة في سبتمبر 2025، إلى جانب خطط مستقبلية لإحالة طائرات ميغ 29 المبكرة وجاكوار وميراج 2000 إلى التقاعد خلال العقد القادم.

ويرى محللون أن اختيار رافال لم يكن قراراً سياسياً بقدر ما هو استجابة لاحتياجات تشغيلية واضحة. فالطائرة الفرنسية ثنائية المحرك توفر مرونة عالية في مهمات التفوق الجوي، والضربات بعيدة المدى، والدعم الأرضي، والاستطلاع، كما أن تجهيزها برادار AESA ونظام الحرب الإلكترونية SPECTRA يمنحها قدرة متقدمة على العمل في بيئات قتالية معقدة.