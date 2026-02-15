أدرجت المدارس اختبارات الفترة الأولى من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ ضمن الجدول الدراسي للأسبوع الأول من شهر رمضان، على أن تبدأ مطلع الأسبوع القادم. وتأتي الخطوة الاستباقية للحد من الغياب المتوقع من الطلاب والطالبات خلال أيام رمضان وهو الامر الذي يتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت.

ووزعت المدارس اختبارات الفترة على الأسبوعين الأولين من رمضان، وهما الأسبوعان المحددان للدراسة وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم في بداية العام الدراسي الحالي، وذلك لضمان الانضباط واستمرار الحضور.

وتشدد وزارة التعليم على أهمية الالتزام والانضباط الدراسي خلال شهر رمضان وأكدت على ضرورة رصد الغياب يومياً في نظام نور الإلكتروني، وإشعار أولياء الأمور بشكل مستمر. ونصت لائحة تقويم الطالب لهذا العام على عدم إعادة أي نوع من الاختبارات للطلاب والطالبات المتغيبين دون عذر رسمي، بما في ذلك اختبارات الفترات خلال الفصول الدراسية.