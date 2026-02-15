دافع السيناريست والفنان المصري عمرو محمود ياسين عن النجمة ياسمين عبدالعزيز بعد الجدل حول إلغاء «تتر» مسلسل «وننسى اللي كان» المقرر عرضه في رمضان، عقب اعتذار المطرب رامي صبري عن تقديمه.

توضيح طبيعة العمل الدرامي

أكد عمرو محمود ياسين أن تحميل ياسمين مسؤولية القرارات الفنية غير دقيق، مشدداً على أن أي مسلسل هو نتاج عمل جماعي يضم مؤلفاً ومخرجاً ومنتجاً وأقساماً متخصصة، وأن القرارات تتخذ بالتشاور بين فريق العمل وليس بقرار فردي.

الانتقادات وتصفيات الحسابات

وأوضح أن ما تتعرض له ياسمين يدخل في إطار تصفية حسابات لا يعكس الحقيقة، مشيراً إلى صعوبة موقفها بين الرد على الاتهامات أو الصمت أمامها.

وأضاف: «إحنا مش هواة، بنشتغل، وكل واحد بيحترم دوره واختصاصه، ونتشاور مع بعض للوصول لأفضل القرارات لصالح المشروع. وللأسف الشديد، الموضوع كله أصبح تصفية حسابات».

واختتم رسالته بالتأكيد على قوة ياسمين عبدالعزيز وقدرتها على مواجهة الانتقادات بروح ساخرة، معتبراً أن الهجوم عليها هو هجوم على المشروع بأكمله الذي يبذل فيه فريق العمل جهداً كبيراً.

صنّاع العمل

ويجمع مسلسل «وننسى اللى كان» ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، ومحمد لطفي، وشيرين رضا، ومنة فضالي، وإدوارد، وإنجي كيوان، وإلهام وجدي، وعمر شرقي، وسينتيا خليفة، ومحمود حافظ، وليلى عز العرب، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد خبيري.