دعت وزارة الشؤون الإسلامية أئمة المساجد والجوامع إلى حثّ المصلين على المسارعة تلبية لنداء الصلاة، والتنافس على الصف الأول والقرب من الإمام، مؤكدةً في خطاب موجّه إلى كافة المساجد والجوامع ضرورة إشعار المصلين بعدم جواز حجز الأماكن في المسجد؛ كون الأحق بالمكان من سبق إليه، وطالبت الأئمة، بإزالة ما يوضع من سجاد أو أغراض لحجز الأماكن.

وأوضحت الوزارة أنها لاحظت من بعض المصلين حجز أماكن في الصفوف الأولى أو غيرها بوضع سجادة أو عصا ونحو ذلك، وعدّت حجز مكانٍ من الأذى، وفيه من التعدي على حقّ من يحضر مبكراً للصلاة بمنعه من القرب من الإمام، مشيرةً إلى ورود النهي عنه بالاتفاق، ومستدلةً بقول شيخ الإسلام ابن تيميه «ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، منهي عنه باتفاق المسلمين بل هو محرم»، موضحاً أن في صحة صلاته قولين للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر، خالف الشريعة من وجهين من جهة تأخره، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلّوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول، إضافة إلى أنه يتخطى الناس إذا حضروا.

وشددت على إزالة أي أداة أو آلة حجز كونها منكراً، وكونه افتراش على وجه الغصب، والنبي صلى اللّٰه عليه وسلم قال «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وأضافت في تعميمها: وينبغي أن يراعى ذلك لئلا يؤول إلى منكر أعظم منه.