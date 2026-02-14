قاد الأسطورة كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على مضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء، في ختام لقاءات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء عودة الأسطورة رونالدو بعد غياب في الجولتين الماضيتين، وكاد يضع بصمته التهديفية سريعاً، بعد أن سدد كرة قوية مرت بجوار القائم، ولكنه عاد ليجدد محاولته التي نتج عنها الهدف الأول للنصر، بعد أن مرر ساديو ماني كرة ذكية لرونالدو الذي سددها مباشرة في المرمى (د:18)، وكاد الفتح يعود مرتين، إذ نفذ مراد باتنا خطأ من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية، لكن الحارس بنتو تمكن من الإمساك بها، ومن ثم وقفت العارضة لكرة فارغاس.



وفي الشوط الثاني، تمكن محمد سيماكان من تسجيل هدف للنصر، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو التي دامت قرابة دقيقتين لاتخاذ القرار، وتمكن البديل أيمن يحيى من مضاعفة النتيجة للنصر، بعد أن تلقى تمريرة متقنة من زميله كومان ليسيطر أيمن على الكرة ويسددها قوية في المرمى هدفاً ثانياً للنصر (د:78)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين دون مقابل.



وبهذه النتيجة، يحقق النصر فوزه الـ17 ويصل للنقطة 52 محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال، فيما تلقى الفتح الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز العاشر.