أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح الشرقي أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس تجاوز 146 مليار دولار في 2024 بمعدل نمو 9.8% مقارنة بعام 2023، ما يعكس وجود فررص استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص في قطاعات متعددة.



فرص وتحديات



جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمقره في محافظة الخبر، أخيراً، لاستعراض المنجزات والجهود في دعم القطاع الخاص الخليجي على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، وأبرز المنجزات للعام الماضي 2025، والخطط للعام الحالي 2026.



وأكد الشرقي مواصلة الاتحاد جهوده لتعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في زيادة حجم التجارة البينية، وتقديم المرئيات لتطوير الأطر التنظيمية وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتعظيم الفائدة من المنتديات الاقتصادية لطرح الفرص والتحديات، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون.