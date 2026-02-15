كشف البنك المركزي الأوروبي، خططا لدعم سيولة اليورو عبر توسيع خطوط إعادة الشراء «الريبو» وجعلها متاحة عالميا وبشكل دائم ابتداء من الربع الثالث 2026، بعد أن كان الوصول إليها محصورا سابقا بعدد محدود من الدول، معظمها في أوروبا الشرقية.



وتشمل الآلية الجديدة إتاحة وصول دائم لسيولة تصل إلى 50 مليار يورو.



حماية الأسواق



وتهدف الخطوة إلى تعزيز الدور الدولي لليورو وحماية الأسواق من اضطرابات التمويل، من خلال إتاحة وصول مباشر للبنوك المركزية حول العالم إلى سيولة باليورو مقابل ضمانات عالية الجودة في أوقات الأزمات؛ ما يعزز الثقة في الاستثمار والتداول بالعملة الأوروبية ويدعم مكانتها مقابل الدولار في ظل تزايد تقلبات السياسات الاقتصادية الأمريكية.