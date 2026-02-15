أعلنت مصر اليوم، أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ستنطلق بقدرة 1500 ميغاوات.



وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دوراً مهماً في استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف القادم.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميغاوات، الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المُتجددة محمود عصمت، للاطلاع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادم، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.



زيادة متوقعة



وأضاف وزير الكهرباء المصري، خلال اللقاء، أن هناك زيادة متوقعة في الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تراوح ما بين 6 إلى 7% خلال أشهر الصيف القادم، وبالتالي فمن المخطط أن تتم إضافة 3 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الحالي، مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالي 600 ميغاوات، ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميغاوات.