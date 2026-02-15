انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 23.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11228.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 170 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أو جي سي، والآمار، وكيان السعودية، وعناية، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الاستثمار، وجاهز، وبترو رابغ، والماجد للعود، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.54% و3.21%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، وصدر، ودرب السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهُم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمتقدمة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، اليوم، مرتفعاً 449.38 نقطة ليقفل عند مستوى 24093.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت أكثر من 1.8 مليون سهم.