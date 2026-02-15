سفارة جمعية الأدب بأحد المسارحة تقيم أمسية قصصية

​احتفلت سفارة جمعية الأدب المهنية بمحافظة أحد المسارحة باليوم العالمي للقصة القصيرة، من خلال تنظيم أمسية أدبية نوعية حملت عنوان «تجربة كتابة القصة القصيرة».

وتمت خلال الأمسية استضافة الأديبة القاصة سعاد عسيري في أمسية قصصية أدارها الزميل الإعلامي عبده علواني وسط حضور ثقافي وأدبي من محبي كتاب القصة القصيرة، كما تم التعريف بالقصة القصيرة ودورها في معالجة بعض القضايا الاجتماعية.

وسردت القاصة سعاد عسيري عدداً من النصوص القصصيّة القصيرة المتنوعة من مجموعاتها القصصية الثلاث (الرقص على رصيف الأحلام، وفراشة الدار، وقصة ظل عاشق".

وتحدثت عن تجربتها القصصيّة وكيف بدأت مشوارها القصصي وما هي التحديات التي واجهتها في كتابة القصة القصيرة وكيف طوّرت الكتابة الإبداعية لديها وما الذي يحتاجه الشخص كي يصبح كاتباً مبدعاً.

وأكدت سعاد عسيري خلال حديثها أن القراءة المكثفة هي سر نجاح كل كاتب مبدع لديه هدف واضح.

واختتمت الأمسية السفيرة لدى جمعية الأدب المهنية الإعلامية فاطم عطيف بكلمة عن أهمية المشاركات الأدبية والثقافية وما تقدمه الجمعية من برامج وأنشطة ثقافية متنوعة وهو ما يثري الحركة الثقافية في المملكة.

وتم خلال الأمسية تكريم القاصة سعاد عسيري، والإعلامي عبده علواني.