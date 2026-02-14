زارت «عكاظ» نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الكابتن عبدالرحمن البيشي في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، بعد خروجه من العناية المركزة ونقله بطائرة الإخلاء الطبي من الدمام إلى العاصمة.



وأوضح البيشي في حديثه إلى «عكاظ» أنه الآن بصحة جيدة، عقب مكوثه في العناية المركزة لأكثر من 27 يوماً، مطالباً في الوقت ذاته بدعمه عبر توفير ممرضة تساعد زوجته للاعتناء به لظروفه الصحية الصعبة.



وقال البيشي وهو يتحدث كتابياً ويترجم عبر جهاز ناطق: «أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز على ما قدموه لمساعدتي في العلاج وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحالتي، وهو ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة».



وأضاف: «كما أشكر أسرتي ووالدي وزوجتي على اهتمامهم ورعايتهم، ومتابعتهم الدائمة لي».



من جانبه، ناشد بديع البيشي (والد الكابتن عبدالرحمن)، خلال حديثه مع «عكاظ»، وزير الرياضة، والقيادات الرياضية بالوقوف مع ابنه الذي خدم الكرة السعودية من خلال نادي النصر والمنتخب.



وقال: «عبدالرحمن يحتاج إلى الموافقة على نقله للمستشفى التخصصي بالرياض وفقاً للتقارير الطبية لحالته الصحية الآن».



وتابع: «منذ وصولنا إلى العاصمة عبر الإخلاء الطبي من الدمام ما زلنا ننتظر موافقة التخصصي لاستقباله».



من جهتها، أبدت زوجة الكابتن عبدالرحمن تخوفها من عدم نقله بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أن الطاقم الطبي الحالي غير ملم بحالته الصحية بشكل جيد، وهو ما ينعكس على تحسنه وخطة علاجه، ما يستدعي نقله العاجل إلى التخصصي.