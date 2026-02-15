في إطار الدعم السعودي المتواصل للملفات التنموية والشبابية في اليمن، وتأكيداً على حالة الاستقرار والنهوض التي تعيشها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التقى مستشار قائد القوات المشتركة للتحالف اللواء فلاح الشهراني، ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، بحضور مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، عدداً من رؤساء الأندية الرياضية في المحافظة.



​ركيزة التنمية الشبابية



​وجرى خلال اللقاء التأكيد على الحرص المشترك على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، لما تمثله الرياضة من دور محوري في تعزيز الروح الإيجابية لدى فئة الشباب، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم التنافس الشريف وروح التعاون داخل النسيج المجتمعي اليمني.



​رمزية «المريسي» التاريخية



​وشدّد المجتمعون خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لإقامة «بطولة المريسي» هذا العام، باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التاريخية في عدن، لما تحمله من رمزية كبيرة لدى الشارع الرياضي، ودورها التاريخي في اكتشاف المواهب الشابة وإعادة الزخم للمشهد الكروي؛ مؤكدين أن إنجاح البطولة يمثل «أولوية مشتركة» وخطوة عملية لإحياء روح التنافس الإيجابي بين الأندية والجماهير.



​رؤية مستقبلية شاملة



​ولم يقتصر الاجتماع على الدعم الآني، بل شهد تباحثاً مستفيضاً حول وضع خطط مستقبلية تهدف إلى ​تطوير القطاع الرياضي عبر رؤية شاملة للنهوض بالمنشآت والأنشطة و​توسيع مجالات الدعم بما يسهم في الارتقاء بالحركة الرياضية في عدن إضافة إلى تمكين الشباب من خلال توفير بيئة خصبة لصقل مهاراتهم وإبداعاتهم.



​ويأتي هذا التحرك ليبرهن على مضي المملكة العربية السعودية، عبر أذرعها التنموية، في مساندة اليمن، ليس فقط على الصعيد الإغاثي والأمني، بل وفي المجالات الحيوية التي تلامس شغف وطموحات الشباب اليمني وتطلعاته نحو استعادة الحياة الطبيعية وبناء المستقبل.