استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم (الأحد)، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير، الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعام 2026م.



وهنأ نائب أمير تبوك، الطالبة نور فيصل العطوي لحصولها على المركز الثالث في مجال علم المواد ضمن مسار الريادة في الطاقة والصناعة، والطالبة جمانة بندر الزايدي لنيلها المركز الخامس في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، والطالبة فاطمة محمد السليم لفوزها بالمركز الرابع في مجال الطاقة ضمن معرض إبداع للعلوم والهندسة.