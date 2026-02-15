حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي بتسجيل أراض في الضفة الغربية، مؤكدة أنه تصعيد خطير، وضم فعلي لأراض محتلة. وقالت الرئاسة: إن إسرائيل تحول الضفة إلى «أملاك دولة». فيما أكد مراقبون أن قرار حكومة الاحتلال من شأنه ضرب حل الدولتين.

وللمرة الأولى منذ العام 1967، وفي خطوة استفزازية تفضح نوايا الاحتلال، صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على قرار بدء تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراضٍ تابعة للدولة، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى. وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتاً إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة. وأضاف: «سنكون مسؤولين عن أرضنا، ومستمرون في الثورة الاستيطانية بالضفة».

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.

يذكر أن خطوة تسوية الأراضي لم تشهدها الضفة الغربية منذ حرب 1967، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الوضع القانوني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، ستتم العملية ببطء وحذر وتأنٍّ، بعد أن تحصل السلطات التنظيمية على جميع المعلومات القانونية المتعلقة بكل منطقة لضمان استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق.

واعتبرت الصحيفة أن من النتائج الأخرى للقرار، تعزيز الخطوات للضم وفرض السيادة في الضفة «من القاعدة إلى القمة»، وبمعنى آخر، حتى في غياب قرار سياسي رسمي بتطبيق القانون، تعمل إسرائيل على تعزيز سطوتها على الأرض من خلال تسجيل الأراضي التي لا يملكها آخرون في السجل العقاري، ما يرسخ سيطرتها على تلك المناطق بشكل كبير.