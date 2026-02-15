اعتدى حارس مرمى نادي الخلود خوان بابلو كوزاني، بالدفع، على أحد حاملي الكرات خلال مواجهة فريق النجمة في الدوري أمس، في المباراة التي انتهت بخسارة الخلود 1-2.

قرار تأديبي

ووثق مقطع فيديو، حصد نحو 4 ملايين مشاهدة، لحظة دفع كوزاني حامل الكرات في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، الذي كان فيه الخلود متأخراً بالنتيجة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحارس، في لقطة وصفها الكثيرون بـ«غير احترافية» من اللاعب الأرجنتيني، وطالبوا باتخاذ قرار تأديبي بحقه.

سامحت كوزاني

وروى حامل الكرات صالح العناز، في مقابلة صحفية ما حدث معه، قائلاً: «أشوف إن تصرفه (كوزاني) ليس صحيحاً إنه يمد يده، لأن ما كان قصدي أتأخر»، مشيراً إلى أنه سامح الحارس على تصرفه.

إجراء داخلي

وفي السياق، علق رئيس نادي الخلود بن هاربورغ على الواقعة عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: «نتوقع من لاعبينا أن يتصرفوا دائماً بأعلى درجات الاحترافية، ونرى أن هذا المعيار لم يتحقق في هذه الواقعة، لذلك سيتم التعامل مع الأمر داخلياً واتخاذ الإجراءات المناسبة». وأضاف: «كما سنوجه دعوة إلى حامل الكرات لزيارة النادي برفقة عائلته، ليطلع بنفسه على مدى الاحترام والتقدير الذي نكنه للآخرين، فقيمنا راسخة في الاحترام والروح الرياضية».

الاعتذار علناً

وخرج بعدها حارس المرمى الأرجنتيني، في فيديو نشره نادي الخلود على «إكس»، يعتذر فيه عن تصرفه، قائلاً: «أود أن أعتذر لأن تصرفي لم يكن صحيحاً وما قمت به لم يكن مناسباً، كانت لحظة مليئة بالأحاسيس وكنت غاضباً من نتيجة المباراة، في الحقيقة رد الفعل كان خاطئاً ولست فخوراً به، وأردت الاعتذار علناً للفتى».