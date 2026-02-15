تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توّج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، طاقم إسطبل الجواد «فوريفر يونغ» بكأس السعودية 2026 في النسخة السابعة، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، بحضور رئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل.

وعانق الجواد الياباني «فوريفر يونغ» إنجازاً تاريخياً جديداً، بعدما تُوّج بطلاً لكأس السعودية (فئة 1)، السباق الأغلى عالمياً، محتفظاً باللقب للعام الثاني على التوالي، في أمسية عالمية احتضنها العاصمة الرياض، وسط حضور دولي لافت وأجواء تنافسية استثنائية.

إنجاز غير مسبوق.. أول بطل مرتين

وبات «فوريفر يونغ»، المملوك لرجل الأعمال الياباني سيسوما فوجيتا، أول جواد في تاريخ البطولة يحقق اللقب مرتين، مؤكداً سطوته على سباق يمتد لمسافة 1800 متر، أنهاه بزمن قدره دقيقة و51.027 ثانية، متقدماً بفارق 0.19 ثانية على الجواد «نيسوس».

وحصد فوجيتا جائزة المركز الأول البالغة 10 ملايين دولار من إجمالي جوائز الشوط الرئيسي التي تصل إلى 20 مليون دولار (75 مليون ريال)، فيما نال «نيسوس» 3.5 مليون دولار، وجاء «تومبارومبا» ثالثاً ليحصد مليوني دولار.

ليلة عالمية

وشهدت الأمسية حضوراً عالمياً عكس مكانة الرياض على خريطة الفروسية الدولية، حيث تنافست نخبة الجياد وأبرز الإسطبلات العالمية ضمن سباق بلغت جوائزه الإجمالية 36.9 مليون دولار.

ياهاغي يقود الأسطورة

وجاء التتويج بقيادة المدرب الياباني المخضرم يوشيتو ياهاغي، الذي أكد مجدداً خبرته العالمية في إدارة السباقات الكبرى، ليعزز حضور المدرسة اليابانية في أقوى ميادين الفروسية.

أبطال الأشواط.. تنوع عالمي على منصة التتويج

لم تقتصر الإثارة على الشوط الرئيسي، إذ شهدت بقية الأشواط تنافساً محتدماً:

• كأس الاتحاد الآسيوي للسباقات: ذهب للإسطبل «تحزيم» للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

• كأس عبية للخيل العربية الأصيلة: فاز «فيرست كلاس» بقيادة المدرب دوق واتسون والخيال كونور بيزلي.

• كأس طويق: توّج به مايكل سكوفيلد لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيادة المدرب سعد الجنيدي والخيال أوشن ميرفي.

• كأس الديربي السعودي: حققه «الهرم» للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

• كأس الرياض للسرعة: حصدها «أماجنيشن» بإشراف المدرب العالمي بوب بافرت.

• كأس 1351 (G2): توّج «ريف رنر» بقيادة إيراد أورتيز جونيور.

• كأس نيوم (فئة 1): فاز «رويال شامبيون» بجائزة 3 ملايين دولار.

• كأس البحر الأحمر (فئة 2): ظفر بها «سنيس آند لوفرز» بجائزة 2.5 مليون دولار.

الرياض.. عاصمة الفروسية العالمية

بهذا الإنجاز، يرسخ «فوريفر يونغ» اسمه في سجل البطولة بحروف ذهبية، فيما تواصل الرياض تعزيز مكانتها عاصمةً عالميةً للفروسية، عبر تنظيم سباق يجمع بين قوة المنافسة، وضخامة الجوائز، والحضور الدولي الرفيع.