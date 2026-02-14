ذكرت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية أن اهتمام نادي يوفنتوس بضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، نجم النادي الأهلي السعودي، قد يتجدد خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن كيسيه يُعد من أبرز الخيارات المطروحة لتعزيز خط وسط يوفنتوس، لما يمتلكه من خبرة واسعة في الملاعب الإيطالية، بعد تجاربه السابقة مع عدد من الأندية في الدوري الإيطالي.



وأوضحت أن إدارة يوفنتوس تتابع وضع اللاعب عن كثب، تمهيدًا لاتخاذ قرارها بشأن التعاقد معه في حال توافرت الظروف المناسبة، ضمن خطط النادي لدعم صفوفه خلال المرحلة القادمة.



ويأتي هذا الاهتمام في ظل المستويات التي يقدمها كيسيه مع الأهلي، ومكانته الفنية التي جعلته محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي تراقبه قبل فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية.